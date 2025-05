Os 90 minutos que vão definir o futuro de Roger Machado no Inter

Roger Machado comanda o Inter frente ao Bahia, nesta quarta-feira (28). Ricardo Duarte / Internacional

A partida contra o Bahia pela Libertadores ganha o status de relevância para o Inter e para o futuro do técnico Roger Machado. O empate classifica o time colorado para as oitavas de final e a vitória sobre os baianos deve confirmar a primeira colocação do grupo. Se perder, no entanto, o Inter será eliminado e com ele, a meu ver, o ciclo de Roger chegará ao fim.

Não é análise do resultado. É leitura do combo. Uma eliminação em casa, diante do torcedor, combinada aos resultados ruins no Brasileirão, vai forçar o fim de ciclo. Cair na Libertadores terá um peso muito grande para o Inter.

Para avançar, o time colorado precisará entrar mais ligado, mais atento. O jogo do Bahia é de controle e muita posse de bola com seus meio campistas. Noite para o Inter fazer valer o peso da camisa e do Beira-Rio para avançar na Libertadores.