Jogo no Recife só atrapalhou a vida do Inter

Sport e Inter empataram em 1 a 1 neste domingo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Se pudesse o Inter nem viajaria para o Recife. O duelo do Brasileirão às vésperas da decisão pela Libertadores ficou completamente fora do contexto e do interesse colorado.

O Inter foi misto, mas deveria ser reserva. Falar depois do resultado é mais fácil, obviamente, mas aqui apenas confirmo o que comentei na semana passada. Mais do que o empate sem graça, ficou a falha do goleiro Anthony e a lesão do centroavante Ricardo Mathias.

Fundamentalmente o Inter precisará de uma boa atuação do seu goleiro contra o Bahia. Se não for vazado, o time estará classificado para as oitavas da Libertadores. Mas Anthony falhou diante do Sport.

Pior do que a falha, foi a lesão de Ricardo Mathias. O centroavante colorado, autor de dois gols nos últimos jogos, será desfalque contra o baianos. O Inter só tinha um centroavante e assumiu o risco de perdê-lo.