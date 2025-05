A péssima temporada do Grêmio nada tem a ver com a arbitragem

Grêmio teceu fortes críticas à arbitragem após o jogo contra o São Paulo. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Não achei pênalti de Camilo em Luciano no jogo do Grêmio contra o São Paulo, no último sábado (17). Dito isso, não posso considerar que a temporada ruim do Tricolor tenha relação com a arbitragem ou que o time esteja mal por causa dela.

O Grêmio entra e sai do Z-4 do Brasileirão há um ano e meio. O flerte com o rebaixamento, que durou um campeonato inteiro em 2024, continua em 2025. Por isso, o clube precisa olhar para si, reconhecer os seus erros e dificuldades e não apenas atribuir a questões de arbitragem.

A péssima campanha na temporada vai além dos fracassos no Brasileirão. São duas classificações conquistadas na bacia das almas na Copa do Brasil e um campanha decepcionante na Sul-Americana. No Gauchão, foi um erro de arbitragem que classificou o Grêmio diante à final diante do Juventude.

O Grêmio segue sendo um time pobre ofensivamente, com dificuldades para criar e que repete a cada partida os mesmos erros defensivos. Passar um jogo sem ser vazado virou motivo para se comemorar. É pouco.

Claro que institucionalmente o clube precisa se manifestar sobre eventuais erros de arbitragem, ainda que isso não dê em nada. Mas atribuir os maus resultados a isso, é um discurso e um pensamento bem perigoso.