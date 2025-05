A maior providência que o Grêmio precisa tomar para domingo

Grêmio precisa reaproximar a torcida do clube. Duda Fortes / Agencia RBS

O jogo contra o Bahia no próximo domingo (25) ganhou um caráter ainda mais decisivo para o Grêmio. Há um clima de tensão muito forte no ar.

Para além das questões técnicas e táticas do time e, principalmente do tema arbitragem, o Grêmio precisa criar mecanismos de reaproximação com o torcedor. Ter a torcida próxima deve ser o maior interesse do clube neste momento.

Conexão

Em um contexto onde o time está mal, a defesa repete erros e os atacantes não vivem boa fase, o torcedor é quem poderá fazer com que as coisas melhorem. É preciso tê-los por perto, algo que o Grêmio não tem conseguido na temporada, pelo momento ruim do time e pela péssima relação com a Arena. Não há em 2025 nenhum público de 30 mil torcedores no Brasileiro, Sul-Americana ou Copa do Brasil.

Promoções

O Grêmio precisa fazer promoções, desenvolver campanhas, conversar mais com o torcedor, especialmente com o do interior do Estado. São eles os responsáveis por 60% do públicos nos jogos.