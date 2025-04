Por que eu não contrataria Mano Menezes

Ainda que o futebol cobre pelo imediatismo, o Gre-Nal do próximo sábado (19) não pode balizar a escolha do novo técnico do Grêmio . Não só ele. Tem a força de um clássico, claro, mas o campeonato não termina no final de semana, muito menos o ano.

A escolha do treinador precisa levar em conta a qualidade do profissional e o perfil que a direção busca, não a proximidade geográfica.

O conceito de “fechar a casinha” reduz as possibilidades do que o time pode apresentar. Só isso é pouco. O Grêmio precisa adquirir um padrão e recuperar individualidades que já estiveram bem em outros momentos. As correções do sistema defensivo fazem parte do combo.