Os problemas do Grêmio vão muito além dos erros individuais

Grêmio ficou no empate com o Vitória neste domingo (27). Celo Gil / Grêmio/Divulgação

Sim, Thiago Volpi falhou no gol do Vitória. Antes, Jemerson havia errado contra o Godoy Cruz. O ideal é que falhas assim não ocorram, mas elas fazem parte do jogo. O mesmo goleiro é responsável direto pela única vitória do Grêmio no Brasileirão e pelas duas classificações na Copa do Brasil.

Os maus resultados do Tricolor vão muito além dos erros individuais. O time segue com pouco repertório ofensivo e quase nenhuma capacidade criativa no meio campo.

Defensivamente o Grêmio melhorou com as presenças de Marlon e Igor Serrote nas laterais. O meio campo, no entanto, segue pouco inspirado. Nem mesmo o novo técnico fez Villasanti ser aquele volante de boa chegada à frente.

O debate sobre Cristaldo e Monsalve parece ter uma conclusão: até agora nenhum dos dois se garantiu. E aqui fala alguém que pediu muito a presença de um armador no time.

Kike Oliveira corre, se esforça, participa, mas com produção coletiva muito baixa. Por fim, a conta chega no centroavante. Bem marcado, Braithwaite é pouco acionado e o Grêmio passa a ter um ataque que pouco leva perigo aos adversários.

A conclusão é de que há erros individuais, um trabalho que ainda está começando, mas há, sobretudo, um time desajustado e com algumas carências técnicas no elenco. Para ter resultado e desempenho ainda vai levar tempo, mesmo que, neste momento, a única coisa que o clube almeje, seja o resultado.