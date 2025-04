A melhor notícia do Grêmio aqui em Mendoza

O jogo contra o Godoy Cruz marca a reestreia de Mano Menezes no comando do Grêmio . Isso, por si só, já desperta grande curiosidade.

Há também o fato de ser um jogo com pouca presença de torcedores do time da casa.

Manutenção da ideia do Gre-Nal

A mobilização aqui em Mendoza é baixa. Mas a grande notícia estará no campo, com a manutenção da ideia do Gre-Nal. Ou seja, o primeiro time de Mano Menezes estará encorpado no meio-campo e com apenas um jogador de lado de campo.