A inoperância de Valencia no Inter

Renan Mattos / Agencia RBS

Na vitória com três gols sobre o Nacional da Colômbia, nenhum dos gols foi do centroavante do Inter. Nos três gols sobre o Juventude, também não. Diante do modesto Maracanã, era a oportunidade perfeita par Valencia balançar as rede e readquirir a confiança. Não saiu gol e sequer finalização do equatoriano que deixou o campo vaiado ao ser substituído.

A paciência do torcedor, de fato, parece ter terminado. O centroavante de altíssimo investimento do Inter entrega pouco, tem sérias dificuldades para dominar e conduzir a bola e, na maioria das vezes, finaliza mal. O que em outros momentos era chamado de má fase ou falta de confiança, agora é visto como a realidade do jogador. É pouco.

Claro que os problemas do ataque colorado vão além de Valencia. Vitinho não repete as atuações do Gauchão, Wesley está longe de ter a veia goleadora do ano passado e Bruno Tabata ainda tenta recuperar o ritmo de 2024. Mas a cobrança sobre o Valencia precisa ser maior, por ser o centroavante e, principalmente pela expectativa que se tem no jogador. Ou que se tinha.