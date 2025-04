A dupla sorte do Inter no sorteio da Copa do Brasil

Se vencer bem na ida, Inter poderá escolher quem do elenco viajará para a partida no Ceará. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A boa fase do Inter se confirmou também no sorteio da Copa do Brasil nesta quarta-feira (9). Primeiro pela definição do adversário, o Maracanã, time da quarta divisão do futebol brasileiro. Segundo por começar a disputa da terceira fase no Beira-Rio.

O time colorado terá a oportunidade de encaminhar a classificação em casa e depois, em meio a maratona de jogos de maio, escolher quem viaja para o Ceará. Se os mandos fossem ao contrário a situação certamente seria diferente.

Vale lembrar que no mês de maio o Inter já tem cinco viagens marcadas, pela Libertadores e Brasileirão, algumas delas distantes, como Medellín, na Colômbia, e Recife.

Para confirmar a sorte no sorteio, o Inter precisará vencer com boa diferença de gols o Maracanã no duelo do Beira Rio, marcado para o final de abril.