Vender Alan Patrick seria jogar a temporada do Inter pelo ralo

Perder Alan Patrick reduz muito a qualidade da equipe. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Minha análise parte da informação do colega Vagner Martins. A proposta do futebol dos Estados Unidos pelo meia Alan Patrick seria de R$ 30 milhões. Imaginemos que o valor ofertado seja maior e o Inter, por necessidade de dinheiro, concretize o negócio.

Em que pese as dificuldades financeiras do clube, vender Alan Patrick, expoente técnico do time, seria abrir mão das metas desportivas estipuladas pelo clube. Ou simplesmente jogar a temporada pelo ralo.

Aqui insisto. Faço essa análise sobre a possibilidade apenas, que pode partir, inclusive, do próprio jogador. Jogar numa liga que reúne nomes como Suárez e Messi e paga muito bem, convenhamos, é tentador.

Os dirigentes colorados certamente enxergam Alan Patrick como o principal jogador do elenco. Neste sentido, a venda de Gabriel Carvalho pode ter garantido o respiro que o Inter tanto precisava. Além do que, mesmo com dívidas, não faria sentido vender Alan Patrick e fazer um investimento tão alto por Bernabei, por exemplo. O meia é muito mais valioso para o time do que o lateral.