O jogador que saiu do banco e deve ser titular no time do Grêmio

Três jogadores que saíram do banco foram destaques na goleada do Grêmio sobre o Caxias, neste domingo (26). Edenilson foi o melhor da partida, ao lado de Braithwaite e André Henrique, que deu ótima contribuição pelo lado esquerdo.

Mas o jogador que segue mostrando um brilho diferente é o colombiano Monsalve . Todas as aparições lhe dão credenciais para ser titular do Grêmio. Monsalve é vertical. O domínio dele já é olhando para frente. Os passes idem, e a finalização costuma ser certeira.

Para além dos quatro gols, a vitória do Grêmio apresentou ótimas alternativas para Gustavo Quinteros.

