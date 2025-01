Do que o Inter precisa para ser favorito no Gauchão

Saída de Rômulo, no entanto, abre a necessidade de reposição. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter conseguiu cumprir pelo menos três grandes objetivos neste início de ano. Garantiu a permanência do atacante Wesley, adquiriu em definitivo o lateral Bernabei e efetivou vendas importantes para os cofres do clube.

A saída de Rômulo, no entanto, abre a necessidade de reposição. Não me parece ser suficiente ter Fernando, Thiago Maia, Ronaldo e o jovem Luis Otávio para o setor.

A maior carência do grupo, afinal, segue sendo na zaga. Neste setor, o Inter precisa de um zagueiro com status de titularidade. Ainda que desperte o interesse do Flamengo, Vitão é o único titular absoluto da defesa. Para repor a saída de Rômulo, o clube precisa ir ao mercado e buscar alguém que entregue vitalidade e seja um bom jogador de passes.

A temporada passada já mostrou o número de jogos em que Fernando precisou ser substituído. Mais do que isso. O volante que vier precisa disputar posição com Thiago Maia, hoje, na minha opinião, o menos titular do time colorado.