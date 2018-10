Domingo no Beira-Rio Sem vitórias, em queda e com Nenê longe do gol, São Paulo visita o Beira-Rio Como vice-líder do Brasileirão depois de 28 rodadas, a 10 do final, o Inter recebe o terceiro colocado, mas não deixa de olhar para o líder Palmeiras, que espera o Grêmio no Pacaembu