Futebol de luxo Lembre-se de 6 de maio de 2018: a noite em o Grêmio voou na Arena Pela quarta rodada do Brasileirão, o time de Renato Portaluppi goleou o Santos por 5 a 1, com dois golaços do capitão Maicon, e mostrou, de novo, que pratica o melhor futebol do Brasil