Luiz Zini Pires Inter esquece Gre-Nal por dois dias, chama titulares e aposta nos reforços na Copa do Brasil Em busca da quarta fase da Copa do Brasil, o treinador Odair Hellmann escalará seu melhor time contra o Cianorte, no interior do Paraná, mesmo com uma vantagem de 2 a 0 no jogo de ida