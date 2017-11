Luan (D) e Edilson foram os autores dos gols gremistas na vitória de 3 a 0 sobre o Barcelona, em Guayaquil LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

1) Entre Olímpico e Arena, o Barcelona, de Guayaquil, será o 84º adversário gremista na história da Libertadores (1960-2017) no Rio Grande do Sul. A vantagem tricolor impressiona. São 60 vitórias contra apenas oito derrotas, com 15 empates. Marcou 156 gols. Sofreu 44.

2) Na vida do Barcelona, o jogo na Capital é o 101º fora de Guayaquil em disputa de Libertadores. O saldo não é nada positivo. Só 17 vitórias, com 57 derrotas e 26 empates. Na edição 2017 do torneio, sua história como visitante mudou. Em cinco jogos, ganhou três, entre eles do Botafogo, no Rio, e do Santos, em São Paulo, e perdeu dois, com 60% de aproveitamento.

3) O Grêmio disputa a Libertadores pela 17º vez, com dois títulos. O Barcelona tem 24 edições do torneio no currículo, sem taças. Chega à oitava semifinal, assim como os gaúchos.

4) Contra o Barcelona, o retrospecto gremista é perfeito. Seis jogos, seis vitórias. Fez 11 gols. Sofreu dois.

5) Na sua trajetória na Libertadores (1982-2017), o Grêmio sofreu apenas cinco derrotas por mais dois gols de diferença, mas todos em jogos disputados fora de Porto Alegre.