Scocco, do River, marcou um gol, mas reclama um pênalti JUAN MABROMATA / AFP

Inventado e desenvolvido na Europa para evitar polêmicas no futebol, o sistema de árbitro de vídeo criou um problema histórico na sua estreia em um jogo das semifinais da Copa Libertadores da América.

Ao mesmo tempo que foi convocado corretamente para confirmar uma pênalti em nome do Lanús, na noite de quarta-feira (01), em La Fortaleza, na Região Metropolitana de Buenos Aires, foi esquecido no momento em que o River reclamava outra penalidade máxima. Com a bola na marca da cal, Sand fez o gol do Lanús e eliminou o River. O Lanús espera Grêmio ou Barcelona nos dois jogos finais.

Os dirigentes do River estão subindo pelas paredes. Querem anular a partida disputada na terça-feira (31), segundo o diário Ás. Dizem que o árbitro de vídeo (AV) ajudou um time e prejudicou o outro. Que Wilmar Roldán, o colombiano que apitou a decisão, errou. A tecnologia decidiu o finalista da Libertadores, segundo o River.

Nesta quinta-feira, o River visitará a luxuosa sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O que pede? Que a confederação marque um novo jogo na casa do adversário. Sobra data no calendário. O primeiro jogo da final será disputado apenas no dia 22 de novembro.

O River alega mão de Marcone em jogada de Scocco na grande área. Desde a sala de vídeo, ao que parece, o árbitro não foi avisado da jogada polêmica – se foi, não contestou. A bola tocou na mão do volante do Lanús. A bola chegou com tamanha rapidez que foi impossível retirar a mão a tempo. O toque foi inevitável, segundo o AV.

Roldán mandou o jogo seguir, apesar das reclamações de alguns jogadores. As opiniões se dividem. Pênalti! Não foi pênalti. Pênalti!

O protocolo informa. Os árbitros de vídeo avisam o árbitro de campo sobre determinada jogada. Ele atende ou não o aviso que chega dos observadores, olhos grudados nos monitores com imagens da partida projetadas em diferentes ângulos.

Cabe perguntar:

1) Em quais jogadas é preciso acessar o AV?

2) O árbitro deve pedir revisão também, ser mais exigente, preciso, ou só atender aos auxiliares de AV?

3) Quais são os critérios?