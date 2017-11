Passo das Emas, a modesta casa do Luverdense, adversário do Inter Luverdense / Divulgação

O Luverdense é um típico habitante da Série B. Mora no interior do Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, mais de 60 mil habitantes, cidade cercada por fazendas. É um lugar escolhido como casa por milhares de gaúchos quando trocaram de endereço e Estado. A paixão pela Dupla foi junto. Sólida.

Nesta segunda-feira (06), às 20h, o jogo do Inter em Lucas do Rio Verde será um acontecimento, noite única. Muitos assistirão ao time do questionado Guto Ferreira pela primeira vez. Será inesquecível. Vitória, empate ou derrota não importa.

O que vale é a presença colorada. Gremistas da região são esperados.

A dualidade Gre-Nal não tem fronteiras.

Será o 21º jogo do Luverdense, 13 anos de vida, quarta presença na Série B e sustentado pela soja e pelo milho, no Estádios Passo das Emas, nos últimos 11 meses.

O aproveitamento é interessante: 68,3%. São 12 vitórias, cinco empates e três derrotas. Fez 30 gols. Sofreu 15.

O Inter que visita o Centro-Oeste está lotado de dúvidas. Líder da Série B, com 62 pontos, o time não agrada aos torcedores. Não basta ganhar. É preciso vencer e exibir algo mais, um futebol que dê prazer e orgulho.

Guto é questionado. Sua equipe não joga o que vale, a maior folha de pagamento da Segunda Divisão e com vários jogadores com passagem por seleções nacionais. O adversário não gasta mais de R$ 400 mil mensais com o seu futebol.