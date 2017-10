Nesta sexta-feira (20), o treinador chamou 25 atletas (leia abaixo os relacionados) que disputarão os dois últimos jogos de 2017: Japão e Inglaterra, no dias 10 e 14 de novembro, em Lille, na França, e Londres, respectivamente. Em março, ele faz a penúltima convocação antes do Mundial.

Os nomes são conhecidos. Não há novidades na relação. Os destaques estão no sistema ofensivo. Seis atacantes foram lembrados, entre eles Taison, Douglas Costa e Diego Souza. São reservas. Buscam espaço no grupo.

Dos três, apenas Douglas Costa tem futebol de Seleção. Ninguém pode imaginar Diego Souza, Taison, Giuliano ou Diego com a a camisa amarela em uma partida real de Copa do Mundo.

Com 12 vitórias, dois empates e apenas uma derrota com a Seleção, Tite é um grande treinador, o melhor do país, disparado, mas não é preciso concordar 100% com a sua lista de convocados.