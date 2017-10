Félix Zucco / Agencia RBS

Renato Portaluppi pode confundir os menos avisados com a sua sequência de trocas desastradas de escalação, de titulares, de reservas, de reservas dos reservas e de garotos da base. O Grêmio da Copa Libertadores da América, o que encontrou as semifinais, contra o Barcelona, do Equador, não é o que foi massacrado pelo Palmeiras numa tarde de domingo (22) em Porto Alegre. Não é mesmo.

O time do torneio da Conmebol será mais parecido com aquele que enfrentou bem o Corinthians na noite de quarta-feira (18), no empate sem gols em São Paulo. Uma equipe que controlou o jogo, anulou o ataque adversário, mas que teve grandes dificuldades no setor ofensivo.

Os jogadores gremistas são mais qualificados. Atuam juntos desde o ano passado. Têm um modelo de jogo na cabeça.

Pode me chamar de otimista. Não sou. Sou mais realista. O Grêmio tem condições de vencer o Barcelona no Exterior e no Brasil. Mas precisa, antes de tudo, manter seu estilo de jogo. Se permanecer atrás, se recuar, só marcar, não vencerá.

O Barcelona sofre mais gols em casa do que fora. Quando deixa o Equador, não recusa o ataque. É um time ofensivo. Faz mais gols em território adversário do que no seu.

O sucesso do Grêmio na Libertadores está nas mãos do treinador. Renato precisa acertar na escalação. Recuperar o modelo que deu certo tantas vezes. Usar Everton do lado esquerdo, deixar Fernandinho no banco. Posicionar Ramiro, ao lado de Michel, se ele mostrar condições físicas, ou Jaílson e Arthur. Barrios ganhará a ilustre companhia de Luan.