Santos e Palmeiras procuram treinador. Reinaldo Rueda não agrada no Flamengo. Abel Braga começa a ser questionado no Fluminense.

São Paulo e Atlético-MG não estão satisfeitos com os trabalhos dos seus dois profissionais. O mercado está sendo examinado com lupa pelos grandes clubes.

Um dos melhores treinadores do Brasil, bem cotado na eleição que definirá o nome do ano na América do Sul, que será escolhido depois do final da Libertadores, Renato Portaluppi está valorizadíssimo no mercado.