Melhor jogador do Brasil na temporada 2017, Luan pode conquistar a América Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O colégio eleitoral é formado por mais de 400 jornalistas do mundo inteiro. Quem coordena a votação, assina e entrega o Prêmio Rei da América, que completa 31 anos, é o diário El País, editado em Montevidéu. No ano passado, o atacante Miguel Borja, hoje em busca de espaço no Palmeiras, foi escolhido o melhor jogador da América, inclui Central e do Norte.

Seu colega no Atlético Nacional, de Medelín, o colombiano Reinaldo Rueda, agora no Flamengo, levou o troféu de treinador do ano depois de conquistar a Libertadores 2016.

A Copa Libertadores da América serve de termômetro para os votantes. Nesta temporada, o gremista Luan, referência técnica do time e um dos melhores do Brasil no ano, surge como um dos prováveis vencedores, ao lado do goleador do River, Ignácio Scocco, entre outros.

Os treinadores dos dois times, Renato Portaluppi e Marcello Gallardo, também entram forte na disputa. O último técnico brasileiro lembrado foi Felipão, em 2002, ano de vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Ásia.

O colorado D'Alessandro ganhou em 2010, verdadeira raridade entre atletas da dupla Gre-Nal. Neymar tem dois prêmios, em 2011 e 2012, antes de trocar o Brasil pela Europa.