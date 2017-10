Diego Vara

Sem uma gestão profissional, o futebol perde dinheiro. As receitas com licenciamento de marcas no país mostram o atraso. Os maiores clubes do Brasil movimentam apenas R$ 90 milhões por ano, ou irrisórios 1,7% do faturamento total. Não consegue explorar o potencial do mercado.

Em 2008, o setor gerava R$ 27 milhões, ou 1,6% das receitas dos clubes. No seu melhor momento nos últimos 10 anos, em 2012, quando a Copa do Mundo de 2014 brilhava no horizonte do Brasil, os valores alcançaram R$ 112 milhões, ou cerca de 3% das receitas daquele ano.

Segundo estudo do consultor paulista Amir Somoggi, o Grêmio é o clube brasileiro que mais gerou dinheiro com licenciamentos no ano passado. Faturou R$ 16,1 milhões.

O Tricolor é seguido pelos três times mais populares do Brasil, dois paulistas e um carioca: São Paulo, com R$ 13,7 milhões, Flamengo, R$ 12,9 milhões, e Corinthians, R$ 8,9 milhões.

A má temporada do Inter na temporada 2016, que o fez cair de divisão em dezembro passado, gerou somente R$ 4,9 milhões.

Ao contrário dos 40 clubes brasileiros que trafegam nas Séries A e B, os europeus, referência em gestão, investem no licenciamento de marcas desde o século passado. "Investem no desenvolvimento de projetos de vendas de produtos e na expansão de serviços em diferentes mercados", segundo Somoggi.

Na Europa não é incomum que um dos grandes clubes, com poder planetário, levantem mais de R$ 370 milhões. Somoggi entende que "os projetos de licenciamentos dos clubes brasileiros são o que temos de pior no marketing do futebol nacional. Os números atuais expressam o tamanho da incompetência na geração de receitas com a comercialização das marcas dos clubes".

De acordo com o consultor, "os clubes de futebol têm inúmeras fontes de receitas mal trabalhadas como patrocínios, sócio-torcedor, estádios e novas mídias". Completa: "Nossos clubes nunca se posicionaram como players ativos e principalmente criativos nesta área".