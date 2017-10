Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Noroeste, Penafiel (Portugal), Corinthians, de Alagoas, XV de Novembro, de Campo Bom, Criciúma, Portuguesa, Figueirense, ABC, Chapecoense, Ponte Preta e Bahia estão no currículo de Guto Ferreira, 52 anos, 24 na profissão.

Seu trabalho no Inter completa cinco meses no dia 3 de novembro. Sua vida no Beira-Rio é a primeira em um dos grandes clubes do país. Seu nome é nacional.

Guto assumiu em um clube em em crise. Encontrou em menos de 180 dias um time e um esquema tático. Ajudou a controlar o rebelde vestiário e a estabilizar a equipe. Guto conhece a Série B.

Com Guto, o Inter assumiu a liderança na 24ª rodada da Série B. No seu primeiro jogo, depois de substituir Antônio Carlos Zago, empatou com o Juventude, em Porto Alegre, e garantiu o 10º posto, pior colocação na tabela desde o início da competição.

Desde que o Inter pisou na Série B, em maio, ninguém imaginava o Inter longe da liderança. Exibia os melhores jogadores, ostentava a mais rica folha de pagamento. O primeiro lugar chegou atrasado, mas nasceu naturalmente, como se todos esperassem. Não causou surpresa, espanto.

Com 63,5% de aproveitamento, ataque mais positivo, 43 gols, e defesa menos vazadas, 23, com o Paraná, o Inter só não trocará de divisão no mês que vem se o Guaíba engolir o Beira-Rio. Guto completará o seu trabalho. Ele foi contratado com um só objetivo.

A direção parece convicta de que Guto é o treinador certo para orientar o time em 2018. O torcedor não tem tanta certeza. Os jornalistas especializados parecem divididos.

Guto mostrou seu trabalho em 28 rodadas. Teve tempo para construir um time, treinar, organizar e reorganizar. Neste tempo todo, desde junho, o Inter mostrou um futebol envolvente, agradável e competitivo, capaz de acalmar os mais exigentes? Não.

As vitórias são decisivas, fundamentais, mas nem sempre conseguem projetar um futuro melhor, otimista, vencedor. Restam seis partidas, ou 18 pontos disponíveis, até o final do ano.