Oyola (E) é argentino, mas ganhou nacionalidade equatoriana e já defende a seleção do Equador Juan Mabromata / AFP

O Barcelona foi fundado em Guayaquil, banhada pelo Oceano Pacífico, por catalães há 92 anos. O Barcelona, da Espanha, 117 anos de vida, nem se tocou na época. Quando o mundo ficou menor, graças à internet, resolveu acusar os sul-americanos de explorar a sua marca planetária – logo os espanhóis, seculares predadores da América do Sul. Um vergonhoso processo corre devagar na Justiça do Equador.

O Barcelona do continente, ao contrário do gigante europeu, é um time regional. Maior campeão do Equador, com 15 títulos, é virgem em torneios internacionais. Ao chegar às semifinais da edição 2017 da Libertadores, sua animada torcida, mais de 7 milhões de fãs, confia no título inédito. São animados especialmente pelo capitão Matías Oyola, apontado como o mais argentino dos equatorianos. Ele vê a taça perto. Fala alto. Incentiva. Acredita.

Oyola nasceu em Córdoba, uma das 20 províncias da Argentina, por onde passaram Dybala, Kempes, Ardiles e o cultuado Marcelo Bielsa. Carrega a nacionalização equatoriana no passaporte. Defendeu a seleção. É o homem de confiança do técnico Guillermo Almada, o elo entre a comissão técnica e os jogadores do Barcelona, um atleta que pensa como um treinador no retângulo do gramado.

Fosse no Século 20, Oyola, cria da base do River Plate – jogou com o colorado D'Alessandro –, moldado na chuva e no barro em clubes como Defensores de Belgrano, Gimnasia de Jujuy e Independiente, poderia ser classificado como o "termômetro" do time. Hoje, é o dono do GPS. A bola passa por ele, dono de boa técnica e ótima visão de jogo.

Aos 35 anos, com menos de 1m70cm, Oyola é rápido e corre o campo inteiro, ao contrário do desligado conterrâneo Damián Díaz, 31 anos, o camisa 10 do time. São dele os lançamentos longos que abastecem os atacantes especialmente Marcos Caicedo, 25 anos, o melhor da equipe.

O gremista Renato agiria bem se mandasse cercar, marcar, pressionar, controlar o volante de dupla nacionalidade. Ele merece atenção dobrado nos 90 minutos em Guayaquil.

Controlar Oyola é o mesmo que desanimar o jogo ofensivo do adversário. Ele sente a marcação firme e o Barcelona perde a ligação meio e ataque, uma das suas qualidades, o contra-ataque, rápido, veloz, mortal.