Luiz Ávila / Agencia RBS

A Fifa avisou que o Grêmio é campeão do mundo Fifa. Quem assinou o reconhecimento foi o Conselho da Fifa, com endereço na Suíça. Já foi conhecido como Comitê Executivo, assento de Ricardo Teixeira, Nicolás Leoz e Julio Grondona, finórios do futebol. Foi dissolvido depois do tsunami de corrupção que varreu a Fifa, suas seis confederações e mais de 200 federações nacionais. José Maria Marin está preso em Nova York. Lembra?

A Fifa precisou recomeçar. Necessita da ajuda das confederações. A Conmebol é um dos seus esteios na América. A nova gestão, com um suíço na liderança, age politicamente, estende a mão, coopera. Tenta ajudar. Precisa de apoio. Uma Copa do Mundo com 48 seleções a partir de 2026 é outro agrado. O Mundial de 2030 será dividido entre Uruguai, Argentina e Paraguai.

A Conmebol pediu que os seus times campeões mundiais fossem reconhecidos oficialmente, no campo de jogo já tinham mostrado força, levantado taças, festejado. A Fifa carimbou os títulos de Grêmio, Santos, São Paulo, Flamengo, entre outros clubes da região. A decisão no Conselho foi unânime.

Como piada interna, cenário gaúcho, "campeão Fifa" e "não campeão Fifa", funcionou durante anos, arrancou risadas, animou mesas de bar e encheu a boca de dirigentes amadores. O folclore anima o torcedor. A rivalidade Gre-Nal cruza fronteiras. Desmerecer os feitos de um é o prazer do outro. Está no coração do torcedor.

O Grêmio não vai comemorar a decisão que vem de Zurique nesta sexta-feira (27). Não precisa. A assinatura não muda uma vírgula: "Grêmio Campeão do Mundo".

A festa foi feita nos anos 1980. Mora na memória de cada um. Quem perdeu, hoje ou amanhã, pode se refrescar na internet. Ninguém comemora o mesmo título de campeão mundial duas vezes.