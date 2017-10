Luan voltou e mostrou, outa vez, que é um jogador indispensável, fundamental Luis Moura / WPP/Lancepress!

O teste foi de luxo. O empate contra o Corinthians, 0 a 0, na noite de quarta-feira (18), pelo Brasileirão, foi injusto. O gol esteve mais próximo dos pés dos gremistas. O Grêmio ainda não foi aquele time intenso, que fez a alegria dos seus torcedores, mas recuperou a pegada, a motivação, o controle de bola. A sonho da Copa Libertadores ainda é real.

Faltaram o gol, a criatividade no setor ofensivo e mais conclusões, apesar da bola no travessão no chute cheio de curvas na bola do lateral Edilson. Sem o jogo, o jogo não liberou a emoção que todos esperavam.

O SETOR DEFENSIVO

Os zagueiros Geromel e Kannemann comandaram a defesa, por baixo, por cima. O corintiano Jô não respirou. Se Edilson e Cortez qualificaram a marcação, falharam no apoio. Parte dos problemas ofensivos do time passa pela falta de precisão nos passes, lançamentos e cruzamentos da dupla de laterais. A imprecisão de Cortez nas jogadas ofensivas, ao tentar servir os atacantes, é maior ainda.

Grohe foi protegido pelos sistema defensivo. Quase não trabalhou. O ataque adversário foi anulado.





O MEIO-CAMPO

De temporada discreta, Jaílson fez boa partida em São Paulo. Marcou e tentou atacar. Não guardou posição, apareceu na grande área para concluir. Ramiro fez bom trabalho, especialmente na marcação. Mostra melhor condicionamento físico depois da lesão.

Arthur, um dos melhores (sempre ele), rodou por todo o campo, controlou a bola e superou os adversários na jogada pessoa.. O trio carrega um problema. Não chuta, conclui. É preciso arriscar mais de fora da área.

OS ATACANTES

Luan é o GPS tricolor. O time inteiro o segue. Com a bola no pé, preocupa uma defesa inteira. Navega atrás dos volantes, organiza e serve. Errou alguns passes preciosos, culpa dos mais de 40 dias que ficou tratando de uma grave lesão muscular.

O canhoto Fernandinho ainda não descobriu o momento certo de evitar mais um drible. Dribla e perde. Seria mais útil, muito mais, se fosse alertado. Precisa ser mais solidário, menos individualista. Rende mais pelo lado direito. Na esquerda, fica perdido. Seu lugar é no banco, como opção para o lado direito do ataque no segundo tempo.

O centroavante Barrios continua muito isolado, mesmo brigando por cada bola. Como não recebe a jogada lateral, o cruzamento, o gol fica longe. Barrios precisa de mais apoio. É um homem de área. Goleador, concluiu muito bem, mas não tem um bom drible e nem grande velocidade.

OS TRÊS RESERVAS