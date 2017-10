Ariel coloca as mãos na cabeça, Edilson saúda Marcelo Grohe, que abraça a bola segundos depois da defesa da sua vida Lucas Uebel / Gremio/Divulgação

Os jornais e sites da América do Sul, esportivos ou não, gastaram elogios nas primeiras hora da madrugada de 26 de outubro. Classificaram a partida como "aula de futebol", "show", "espetáculo", "recital". Você pode aproveitar o espaço e deixar mais alguns elogios superlativos.

Não é sensacionalismo. Nada. É a mais pura verdade. O Grêmio cruzou um limite. A TV provou. Milhões estavam conectados em todas as plataformas.

O Grêmio não venceu apenas o Barcelona, 3 a 0, no jogo de ida das semifinais da Libertadores, no Estádio Monumental de Guayaquil, nos braços do Oceano Pacífico, este mar tão distante. Fez uma das partidas da sua existência, tocou na perfeição, uma das mais memoráveis da vida de time grande que joga seu prestígio também no Exterior.

Colocou o pé direito na final da edição 2017 do torneio da Conmebol. River ou Lanús? Ninguém arrisca apontar o provável futuro adversário. Como disse a direção, a final ainda é um desafio. Nada foi ganho.

O Grêmio foi tão perfeito que quase todos os jogadores mereciam nota máxima nos 90 minutos. Some aí o bom futebol, o suor, a entregada, a dedicação, a aplicação tática. A síntese do futebol.

Os GRANDES NOMES

Edilson, o melhor, defendeu como lateral e zagueiro. Avançou como meia e atacante. Serviu Luan em um gol. Fez outro de falta com uma inteligência rara, uma trivela capaz espantar os atacantes mais qualificados.

Luan, referência técnica do time, marcou duas vezes. Controlou o jogo. Todas as bolas passaram por ele. Os equatorianos não o acharam. Procuraram. Procuram até agora.

DEFESA MONUMENTAL

Marcelo Grohe praticou uma defesa que ganharia as assinaturas de goleiros do passado, do presente e do futuro. Seria abraçado por Gilmar dos Santos Neves, Gordon Banks, Buffon, De Gea e Neuer. Foi a mais espetacular da sua carreira de mais de 10 anos. Segurou um chute potente de Ariel, um metro de distância e no coração da pequena área, em um reflexo monstruoso, braço direito esticado, punho firme, rochoso.

A foto da inacreditável e monumental defesa merece ser perpetuada em um quadro gigante, moldura de aço, ganhar espaço no museu da Arena. Novas gerações gremistas precisam lembrar dela periodicamente. Ver defesa igual é acreditar em milagres.

O TIME DO ANO

O desempenho dos jogadores gremistas foi tamanho que Renato Portaluppi mereceu um papel de coadjuvante à beira do gramado. Armou bem o time, estudou o adversário, pensou bem o jogo, mas as estrelas da vitória estavam em campo, o que não desmerece o trabalho do técnico. O coletivo funcionou como se tivesse sido desenhado nos mínimos detalhes antes em um quadro de aula. Os setores pareciam ligados, soldados. A bola batia na defesa. O meio-campo recuperava a bola. Nascia um novo ataque.

O melhor Grêmio da temporada 2017 reapareceu no Equador.

É preciso saudar o time que joga o melhor futebol do Brasil.