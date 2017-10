Luiz Zini Pires Fifa, Copa do Mundo e cinema: quem é o argentino que apita Barcelona-EQU e Grêmio O experiente e enérgico Néestor Pitana, que trabalhou na Copa do Mundo de 2014 do Brasil, foi escolhido pela Conmebol para cuidar do jogo de ida das semifinais da Libertadores no Equador