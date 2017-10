O Coritiba abriu a 28ª rodada da Série A como o pior time do returno e o segundo menos qualificado de todo o Brasileirão. Nos últimos oito jogos, 24 pontos possíveis, alcançou três. Ficou ainda mais atolado no Z-4 ao perder pela 14ª vez em 28 partidas.

Ramiro marcou o gol gremista nos descontos , o que leva de volta o time ao segundo lugar no campeonato, distante nove pontos do líder Corinthians. A diferença pode cair para seis, na quarta-feira, em São Paulo, no confronto direto entre as duas equipes.

Faltam peças importantes, como Luan e Michel, mas sobram decisões erradas de Renato. O treinador insiste com Fernandinho. Dribla um, dribla dois, perde a bola no terceiro drible, na direita. Aposta em Arroyo, em busca de adaptação, na esquerda. Usa três volantes, com Ramiro deslocado. Escala um time que não tem criatividade, usa a ligação direta entre ataque e defesas com naturalidade e isola Barrios no ataque.