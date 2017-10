Com a ajuda do presidente do Grêmio, um dos árbitros mais polêmicos dos últimos anos volta ao centro das atenções do futebol brasileiro. As surpreendentes e ofensivas críticas de Romildo Bolzan Júnior a Héber Roberto Lopes, captadas e divulgadas pela ESPN, mostram que o paranaense continua importante, controverso, dono do apito e capaz de irritar profundamente até dirigentes mais experimentados.