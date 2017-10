Revelação de 2017, Fábio Carille ganhou mais dois anos de contrato com o Corinthians Miguel SCHINCARIOL / AFP

Como o Grêmio, o Corinthians perdeu a aura em outubro. Se um era classificado pelo futebol, o outro foi aclamado pela competividade.

Enquanto os gaúchos avançavam na Copa Libertadores, os paulistas chamavam a edição 2017 do Brasileirão de sua. Os destinos continuam diferentes.

Os dois times dominaram o futebol nos oito primeiros meses do ano, mesmo com qualidades distintas, mas quem ganhou a Copa do Brasil foi o Cruzeiro, liderado por Mano Menezes, um especialista em mata-mata. O Flamengo, com todo o dinheiro que investiu em contratações equivocadas, e Palmeiras, sem um ideia de futebol, tropeçaram nos seus erros. Demitiram seus treinadores no meio da temporada.

Corinthians e Grêmio medirão forças na quarta-feira (18), às 21h45min, no enrolado Itaquerão, em São Paulo. Os dois chegam parecidos ao jogo, nove pontos os separam da liderança e da vice do Brasileirão. As últimas semanas foram de críticas, bem mais, do que elogios, minguados.

Ao observar as equipes, os problemas que afligem Fábio Carille, o treinador revelação da temporada, e Renato Portaluppi, que foi lembrado várias vezes como um dos melhores do país nos últimos meses, são parecidos.

As equipes mostram dificuldades na criação, na armação de jogadas ofensivas. Os erros de passes são comuns. Há falta de gols. Jogadores importantes sofreram lesões. Outros não conseguem recuperar a melhor forma física e técnica. As más partidas começam a preocupar.

O Corinthians perdeu na Bahia, 2 a 0. O Grêmio venceu no Paraná, 1 a 0. Mas as críticas chegaram mesmo com resultados diferentes. O grupo gremista é maior e mais bem equipado.

Os dois treinadores falaram em motivação em entrevistas recentes. Corinthians e Grêmio será um dos jogos do ano, mesmo que simbolicamente. A dupla precisa mostrar algo mais na reta final do ano. Desta vez, pelo menos, a falta de motivação, jogo morno, não será uma desculpa aceitável.