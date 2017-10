O dinheiro dos dois auxiliares do VAR é o mesmo do quarto árbitro, ou R$ 7 mil a cada 90 minutos.

A preocupação com a estreia do árbitro de vídeo em jogos da Libertadores no Brasil é tamanha que a Conmebol escalou o número 1 da sua comissão de arbitragem. O paulista Wilson Seneme, 46 anos, ex-Fifa, esteve nesta quarta-feira (31), na Arena. Liderou todo o processo de instalação do equipamento e o contato com a imprensa especializada.