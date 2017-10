O setentão Jupp Heynckes substituiu o italiano Carlo Ancelotti no comando do Bayern de Munique no começo de outubro de 2017 DANIEL ROLAND / AFP

Quando Josef Heynckes nasceu em Mönchengladbach, quase na fronteira com a Holanda, as bombas dos aliados ainda queimavam e cortavam as terras alemãs. A Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, só terminou em 1945, depois do seu primeiro ano de vida.

O cenário da infância, esqueletos de prédios, carros calcinados, parentes, vizinhos e amigos caídos, são cicatrizes de uma vida. Ele poderia ter crescido na oficina do pai, ferreiro conhecido na cidade e pai de 10 filhos. Foi em busca do sonho, sempre de chuteiras. Defender o Borussia Mönchengladbach, paixão de menino, não parecia missão impossível. O time de 117 anos viveu anos de ouro entre os anos 1960 e 1970. Adivinhem quem era o atacante espigado, 1m80cm, de cabelos claros, forte, veloz e goleador?

Jupp, 369 jogos na Bundesliga e 243 gols, duas vezes goleador da competição, sete títulos como atleta e treinador. Jupp, o apelido familiar, ficou.

Aos 72 anos, 15 como jogador, 38 na função de treinador, Josef, agora dom Jupp, como o apelidaram quando passou pelo Real Madrid e conquistou a Liga dos Campeões 1997-1998, a oitava do gigante espanhol, cruzou uma linha.

É o treinador mais antigo em atividade entre os grandes times das maiores ligas da Europa.

ANCELOTTI E BUNDESLIGA

O Bayern de Munique retirou o técnico da aposentadoria depois da crise que abateu o multicampeão italiano Carlo Ancelotti, demitido na manhã de 28 de setembro. Ele, que foi o treinador mais jovem da história da Bundesliga, aos 34 anos, agora é o mais longevo, 72. Na reestreia, na tarde de 14 de outubro, uma sexta-feira de sol, seu time bateu o Freiburg, 5 a 0. Neste sábado (21), às 14h30min, a Fox Sports exibe Hamburgo e Bayern de Munique.

– Não se trata de um regresso, mas de um favor a um amigo. E só o faço porque devo muito ao Bayern – explicou Heynckes à revista Kicker, sem temer os riscos.

Uli Hoeness, ex-presidente do Conselho de Administração do Bayern de Munique, ex-meia de alta qualidade, e que ficou preso 22 meses por evasão fiscal, é o amigo em questão. Buscou o velho companheiro na sua casa de campo. Encontrou um homem em forma e disposto. Firme.

As sete décadas de vida intensa não abalaram a sua saúde de ferro. Aceitou voltar ao comando do clube pela quarta vez desde os anos 1980.

Suas honrarias na Baviera: três títulos do Campeonato Alemão (1889, 1990 e 2013), três da Supercopa da Alemanha (1987, 1989 e 2012), um da Copa da Alemanha (2013) e um da Liga dos Campeões (2013). A amizade entre os dois não quebrou nem quando Hoeness precisou demiti-lo em uma das suas passagens. Depois, arrependido, foi procurá-lo em casa, no interior. Sequências de canecas de cerveja colocaram tudo no seu devido lugar, devolveram as risadas e as melhores memórias.

Eles se conhecem desde sempre. Foram colegas na seleção, campeã na Copa do Mundo de 1974, quando derrubou a fascinante Holanda de Cruyff. Nas fotos do título, Heynckes é o único vencedor que nunca sorri. Estava indignado.

GERD M6ULLER E BECKENBAUER

Participou de apenas duas partidas. Foi jogado na reserva pelo fantástico goleador Gerd Müller, o Der Bomber (O Bombardeiro). Não reclamou. Ficou em silêncio. Mas fechou a cara, até com o kaiser Beckenbauer. Heynckes pode ser ranzinza, duro, até cruel, com os jogadores. Não é pai, nem avô de um grupo. Não faz amigos com facilidade. Fala pouco e observa muito. Vê o detalhe.

O que pede é comprometimento. Quem segue as regras, está feito. Recebe abrigo.

Às vezes, age como um “marechal do futebol”. Foi chamado de Osran, marca alemã de lâmpadas. Quando irritado, sua cabeça fica vermelha e lembra uma lâmpada de 120 watts. Acesa.

Na vida de treinador, montanha russa, Heynckes não colheu só sucessos. Passou por Athletic Bilbao, Tenerife e Benfica. Sem taças, foi classificado como um homem sem emoção. Incomodado, disse que não se via na beira do gramado depois dos 60 anos. Foi campeão com o Bayern perto dos 70. Pode repetir a façanha aos 73.

Jogadores do Bayern de MuUnique, com o brasileiro Dante (D), festejam otécnico vencedor da Liga dos Campeões 2012-2013 Christof Stache / AFP

GUARDIOLA E HEYNCKES

Quando deixou o clube, em 2013, a tríplice coroa como condecoração (Liga dos Campeões, Bundesliga e Copa da Alemanha), não gostou quando pediram que comparassem o seu trabalho com o de Pep Guardiola, o sucessor. Achou demais. Resolveu sair de cena. Não por Pep. Campeões guardam doses cavalares de autoestima.

Quando voltou, a pedido, os torcedores fizeram um corredor humano para saudá-lo na rígida Munique. Viu senhores e senhoras de cabelos brancos, como os dele, companheiros de antigas e gloriosas jornadas, observou jovens apaixonados, torcedores do futuro, em busca de autógrafos e selfies. Reverência é tudo para os velhos mestres.

Os atletas derrubaram Ancelotti. Não gostavam dos seus métodos. Criticavam a falta de intensidade nos trabalhos. Não terão chances contra o marechal do futebol, mesmo que apenas oito dos 28 jogadores do clube o conheçam.