Quem busca as raízes do beco sem saída político em que se meteu a Espanha encontra respostas para todos os gostos. Para alguns, tudo começou em 1714, quando as tropas do primeiro Borbón a reinar em terras ibéricas – por acaso, ou talvez nem tanto, Felipe V – entraram em Barcelona com ordens de tratar com rigor os catalães insurretos a fim de servir "de exemplo para todos meus outros súditos que, a sua semelhança, persistem na rebelião". Para outros, foi a encarniçada luta partidária da década passada que envenenou de vez as relações entre Madri e Barcelona.

No futuro, observadores ficarão impressionados com incapacidade de Rajoy de esboçar resposta política eficaz ao separatismo catalão JOSE JORDAN / AFP PHOTO

É certo que cada um desses momentos contribuiu para o acúmulo de ressentimento que hoje ameaça explodir o Estado espanhol. Daqui a 20 ou 30 anos, no entanto, ao examinar o que ocorreu no outubro vermelho e amarelo de 2017, os observadores certamente ficarão impressionados com a incapacidade do governo Mariano Rajoy de esboçar uma resposta política eficaz ao separatismo catalão. Dificilmente uma administração confrontada com tamanho desafio seria capaz de igualar Rajoy e seus ministros em matéria de erros de cálculo e tiros pela culatra.

Talvez uma parte dessa inépcia se explique pelo fato de que a crise foi, de fato, provocada pelo Partido Popular (PP), de Rajoy, então na oposição. Quando a maioria não-separatista do parlamento catalão aprovou, em 2005, o Estatut, espécie de lei orgânica para a região que nem de longe representava ameaça ao Estado espanhol, o PP, sequioso de votos no resto da Espanha (na Catalunha nunca os teve), resolveu, de forma pirotécnica, recorrer à Justiça. O Tribunal Constitucional acabou derrubando parte dos artigos do Estatut, que tratavam de nação, Justiça e língua. Na decisão, uma fatia importante dos catalães viu um recado: uma verdadeira autonomia só seria possível com a independência.