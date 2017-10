Rajoy anunciou a deposição do presidente, do vice-presidente e de todos os secretários do governo autônomo catalão. Transferiu para órgãos apontados por Madri as atribuições de secretarias locais. Extinguiu o Conselho de Transição Nacional, o Patronato do Conselho de Diplomacia Pública da Catalunha e as delegações no Exterior, com exceção de Bruxelas. Demitiu os delegados catalães em Bruxelas e Madri, o secretário-geral do Departamento do Interior e a diretora-geral dos Mossos d’Esquadra, a polícia autônoma. Finalmente, dissolveu o legislativo catalão e convocou eleições para 21 de dezembro.