O chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, e o líder do oposicionista PSOE, Pedro Sánchez, encarnam o guarda mau e o guarda bom diante do governo da Catalunha. Os dois querem se livrar de uma vez do gabinete separatista de Carles Puigdemont e encerrar a mais grave crise institucional em 40 anos de história espanhola. Pouco importa que uma boa fatia do partido de Rajoy esteja na cadeia por corrupção, nem que seu governo de minoria só exista pela boa vontade dos socialistas. Nada disso é incompatível com a existência da “pátria comum e indivisa”. O perigo são os catalães e sua mania de votar e decidir como e onde querem viver.

Ontem, a divisão de papéis entre Rajoy e Sánchez foi desmascarada por Puigdemont. Ele se recusou a ceder à chantagem do PSOE, que reclamava a renúncia do governo catalão e a convocação de eleições antecipadas como solução “negociada” para a crise. Seria uma forma, diziam Sánchez e companhia, de evitar o acionamento do Artigo 155 da Constituição, que autoriza o governo central a intervir na Catalunha.

Em tese, o PP do chefe de governo tem votos suficientes para aprovar no Senado o uso do 155 e não precisa dos votos do PSOE. Em termos políticos, porém, a conversa é outra. O 155 nunca tinha sido utilizado a pleno vapor até hoje. É provável que seus autores o tenham imaginado mais como garantia simbólica do que como instrumento prático. Sua linguagem é vaga e não trata especificamente do separatismo. É discutível, por exemplo, se o presidente catalão afrontou a Constituição ao cumprir decisões do parlamento. Mais complicado é imobilizar o Legislativo catalão e intervir na polícia regional, nos meios públicos de comunicação, no Tesouro, nas prefeituras e assim por diante. No fim das contas, a única conduta delituosa flagrante ainda é a do cabeleireiro de Puigdemont.

O recurso ao Artigo 155 obrigará o governo de Madri a afastar o Executivo de Puigdemont e assumir poderes e serviços na Catalunha JORGE GUERRERO / AFP