A Espanha é um país onde, por tradição, artistas, atletas e intelectuais se manifestam sobre os grandes temas nacionais. Isso só pode ter um efeito positivo sobre a qualidade do debate público. Há quatro dias, por exemplo, o romancista Antonio Muñoz Molina veio de publicar no jornal El País um artigo contra a independência da Catalunha que, num cálculo generoso, vale por 20 discursos do rei Felipe VI e 30 entrevistas do Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Manifestação em Barcelona pede liberdade para líderes separatistas Jordi Sànchez e Jordi Cruxait PAU BARRENA / AFP

Aqui cabe uma breve apresentação desse autor andaluz nascido em 1956. A obra de Muñoz Molina mais conhecida no Brasil é Sefarad, mistura de romance e relato histórico publicada pela Companhia das Letras. O título é uma referência ao nome dado pelos judeus ibéricos à terra que vai dos Pireneus a Gibraltar, da qual foram expulsos de maneira infame no século 15. No romance, Muñoz Molina costura essa limpeza étnica realizada a frio com as epopeias de muitos outros exilados, como a alemã Margarete Buber-Neumann e a tcheca Milena Jezenská.

O artigo publicado há quatro dias chama-se “Em Francoland” e faz referência à mesma terra de um outro ponto de vista. Nele, o autor descreve como, em um jantar com professores e tradutores em Heidelberg, na Alemanha, teve de explicar pela enésima vez o quanto estereótipos correntes sobre a Espanha, “em especial o da herança da ditadura, o da propensão taurina à guerra civil e ao derramamento de sangue”, são errados.

O título foi-lhe sugerido por uma das convivas, que teria ouvido de “alguém da Catalunha” ser a Espanha ainda “Francoland”. “Perguntei-lhe, tão educadamente como pude, que sentiria ela se alguém dissesse em sua presença que a Alemanha é ainda Hitlerland”, relata Muñoz Molina, antes de enumerar escrupulosamente as liberdades democráticas desfrutadas pelos espanhóis em geral e pelos catalães em particular.

Quem lê esse texto escorreito e indignado é levado naturalmente a crer que a Catalunha não pode desperdiçar o privilégio de pertencer a uma das democracias mais avançadas do mundo. Por seus serviços à causa antisseparatista, Muñoz Molina merecia montar o cavalo do rei Carlos IV nas paredes do Museu do Prado.

Na segunda-feira, porém, uma juíza de Madri ordenou a prisão de dois líderes separatistas catalães por comandar uma manifestação pacífica em Barcelona.

Da próxima vez, não convidem Muñoz Molina e a professora alemã para a mesma mesa.