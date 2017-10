Na Constituição de 1978 , a Espanha reconhece e garante, pela primeira vez na história, “o direito à autonomia das nacionalidades e regiões que a integram e a solidariedade entre todas elas”. É um tributo ao papel das nacionalidades (assim mesmo, no plural) no fim da ditadura do general Francisco Franco (1939-1977). O Estado ficou, assim, constituído de 17 comunidades autônomas, com prerrogativas inexistentes mesmo em democracias mais avançadas.

O Artigo 155 simboliza a outra face desse regime. Reza o dispositivo que, se uma comunidade não cumprir as obrigações que a Constituição ou outras leis lhe impuserem “ou atuar de forma que atente gravemente contra o interesse geral da Espanha”, o governo poderá, com aprovação do Senado, “adotar as medidas necessárias” para obrigá-la ao “cumprimento forçoso das referidas obrigações ou para proteção do mencionado interesse geral”. O governo Mariano Rajoy afirma que o texto descende de mecanismos semelhantes das constituições alemã, holandesa, francesa e americana. É verdade, mas poderia acrescentar que esses países enfrentaram desmembramentos aviltantes nos últimos 200 anos.