O Parlament (Parlamento) da Catalunha realiza na tarde desta quinta-feira uma sessão destinada a discutir os efeitos da aplicação do Artigo 155 da Constituição, que permite ao governo central intervir na comunidade autônoma. O encontro é visto como um capítulo decisivo no choque entre a Catalunha, governada desde 2015 por uma coalizão que prega a independência da Espanha, e a administração do premier Mariano Rajoy.

No dia 1º de outubro, as autoridades catalãs celebraram um plebiscito destinado a decidir se haveria ou não independência. Votaram pouco mais de 2 milhões dos 7,5 milhões de cidadãos dessa rica comunidade autônoma às margens do Mediterrâneo, e o voto "sim" (favorável à independência) alcançou mais de 90% do total. O Tribunal Constitucional, órgão máximo do Judiciário espanhol, declarou a consulta ilegal.

O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, assiste à sessão do parlamento da comunidade autônoma nesta quinta-feira Josep LAGO / AFP

Minutos antes do início da sessão de hoje, o presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, fez um pronunciamento no qual rejeitou a oferta de suspensão do recurso ao Artigo 155 em troca da convocação imediata de eleições na região. Para analistas, essa posição não deixa ao governo central outra alternativa a não ser seguir adiante com o uso do dispositivo, jamais acionado na história espanhola.

Acompanhe ao vivo a sessão do Parlament:

Em frente ao Parlament, milhares de pessoas exigem a proclamação imediata da independência da Catalunha.