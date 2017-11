A Arena Porto-Alegrense, gestora do estádio, promete que a data será anunciada ainda nesta semana, tão logo exista um consenso quanto aos valores. Tudo será decidido em conjunto com o Grêmio.

Torcedores do Grêmio não escondem sua aflição diante da demora. A preocupação também se estende para o jogo de volta, dia 29, em Lanús. Ainda é desconhecido o número de ingressos que serão colocados à disposição do Grêmio. Mesmo que o regulamento fale em 10% da capacidade do estádio, tudo vai depender de um acerto entre as duas direções.