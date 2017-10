Muitas coisas mudaram no futebol desde a época em que, como intrépido ponteiro-direito, Renato Portaluppi varava as defesas adversárias, a mais ilustre delas a do Hamburgo, na decisão do mundial de 1983. Um detalhe, porém, segue inalterado e é nele, tenho certeza, que o atual técnico do Grêmio se baseou ao escolher Jael e não um dos garotos, Patrick ou Jean Pyerre, para ocupar uma das três vagas na lista da semifinal da Libertadores: dentro de campo, é proibido ter medo de cara feia.