Se a regra sempre foi escolher o campeão mundial a partir do enfrentamento entre o campeão sul- americano e o europeu, como duvidar da legitimidade do título?

Se o regulamento foi modificado a partir de 2004, a culpa não é de quem disputava o título anteriormente.

Caberá ao Grêmio, a partir de agora, a missão de ser reconhecido como campeão mundial pelos dois regulamentos. Antes, será preciso confirmar a vaga na decisão da Libertadores e depois superar o argentino que cruzar seu caminho. Como o velho estilo de jogar parece ter sido retomado, não vejo porque duvidar do favoritismo