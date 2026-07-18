Luciano Potter

Luciano Potter

Jornalista formado pela PUCRS no começo do século. Atualmente apresenta o programa "Potter Entrevista", que vai ao ar todos os sábados na Rádio Gaúcha. Trabalhou na Atlântida, RBSTV, TVCOM e no jornal Zero Hora. Realizou coberturas de Copas do Mundo, SxSw, TeD Talks e outros eventos nacionais e internacionais. Tem uma vida ativa no Instagram no perfil @lucianopotter.

Potter Entrevista
Opinião

"O humor me salvou", diz Serginho Lacerda sobre paternidade, luto e a virada de carreira

Comediante que virou fenômeno ao transformar a relação com o filho em espetáculo fala da rotina nos palcos, redes sociais e de perda recente

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Luciano Potter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS