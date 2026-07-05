"Eu conhecia o ronco do caminhão dele chegando em casa", diz Tony Bernardini sobre o pai caminhoneiro

Tony Bernardini é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Empresário do transporte rodoviário e criador de conteúdo, ele conversa com Luciano Potter sobre o universo dos caminhões, a rotina dos motoristas, a realidade das transportadoras e a dependência brasileira das estradas.

Logo no início da entrevista, Bernardini resume a dimensão do setor no cotidiano do país. Para ele, o caminhão não está apenas na ponta final da entrega, mas no centro de quase tudo o que circula pela economia.

— Tudo que nós estamos vendo aqui chegou de caminhão — afirma.

O empresário também critica a falta de investimentos em outros modais e diz que a dependência das rodovias é resultado de escolhas antigas. Ao falar sobre a necessidade de ampliar ferrovias e hidrovias, ele compara a logística brasileira a uma operação pouco eficiente.

— O Brasil parou em 1930 a investir em ferrovia — diz.

Na conversa, Bernardini defende que a profissão de caminhoneiro não pode ser tratada como um expediente comum. Segundo ele, o motorista lida com pressão, risco, longos períodos longe de casa e uma estrutura que nem sempre acompanha a importância do trabalho.

— O caminhoneiro não, ele vive na estrada, é um estilo de vida — afirma.

Tony Bernardini no Potter Entrevista. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

O convidado também fala sobre a própria história familiar. Filho de caminhoneiro, ele lembra da infância em Agudo, no Interior, e da emoção de reconhecer a chegada do pai antes mesmo de vê-lo.

— Eu conhecia o ronco do caminhão dele chegando em casa a quilômetros de casa — recorda.

A entrevista ainda aborda a escassez de motoristas jovens, o envelhecimento da categoria, a presença de mulheres no setor, os impactos do preço do diesel, o piso mínimo do frete, a política entre caminhoneiros e as tecnologias que podem mudar a logística nos próximos anos, como veículos autônomos, caminhões elétricos, drones e centros de distribuição mais próximos dos consumidores.