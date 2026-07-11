"Autoconhecimento é uma experiência perigosa", diz Luiz Felipe Pondé sobre autenticidade

O filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Em conversa com Luciano Potter, ele fala sobre autenticidade, redes sociais, formação intelectual, política, novas gerações e a dificuldade de pensar em um ambiente marcado por pressa e exposição permanente.

Ao comentar o tema da autenticidade, Pondé afirma que a busca contemporânea por uma vida “verdadeira” virou também um produto. Para ele, o romantismo deixou marcas profundas na forma como a modernidade passou a valorizar a ideia de uma essência individual, mas esse impulso foi absorvido pelo mercado e pelas redes sociais.

— Acho que autoconhecimento é uma experiência perigosa, porque você pode descobrir que você não presta — diz.

Na entrevista, o filósofo também critica a tentativa de transformar virtude em performance pública. Segundo ele, quando alguém precisa anunciar a própria bondade, coragem ou consciência moral, a virtude já foi convertida em imagem.

— Virtude é silenciosa, você não avisa que tem — afirma.

Pondé no Potter Entrevista realizado no Festival Fronteiras, em Porto Alegre. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

A entrevista também aborda Neymar, juventude, religião, democracia, natalidade, o papel do Supremo Tribunal Federal e a frase de Pondé sobre o ser humano como uma espécie delirante. No fim da conversa, ele critica o excesso de elogios automáticos no mundo contemporâneo.

— Se todo mundo arrasou, ninguém arrasou — diz.