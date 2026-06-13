"O vinho é a parte intelectual da mesa", diz Vinícius Ribeiro sobre consumo e crítica

O especialista em vinhos Vinícius Ribeiro é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Na conversa com Luciano Potter, ele fala sobre a relação com a bebida, a formação do gosto e a importância de encarar o vinho como experiência, e não apenas como produto de consumo.

Ao longo da entrevista, Ribeiro comenta a discussão sobre os impactos do álcool na saúde e pondera que a ciência mede variáveis objetivas, mas não alcança tudo o que envolve uma mesa, uma conversa e a construção de vínculos. Para ele, o vinho pode convidar a uma relação mais consciente com a bebida.

— O vinho convida um pouco a um álcool mais refletido, porque ele te dá percepções sensoriais, ele te dá história, ele te dá um conjunto de caminhos intelectuais. O vinho é a parte intelectual da mesa — afirma.

Ribeiro também fala sobre a fama de rótulos conhecidos, a crítica a grandes produtores e a necessidade de olhar com mais atenção para o que se compra. Segundo ele, discutir qualidade não significa impor uma verdade, mas criar argumentos para que cada pessoa refine suas próprias escolhas.

— Se a gente não for chato com aquilo que gasta o nosso dinheiro, o nosso corpo, o nosso fígado, a nossa vida, a gente vai acabar desperdiçando a vida curta que a gente tem — diz.

Vinícius Ribeiro no Potter Entrevista. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

Na conversa, o especialista ainda defende que o vinho funciona como comida, música ou roupa: cada contexto pede uma escolha diferente.

— Entenda que vinho não é signo ou time de futebol. Não é para você escolher uma uva, uma região e um país — afirma.

O papo também passa por vinhos brasileiros, preconceito com a produção nacional, champanhes, Romanée-Conti, rótulos argentinos e chilenos e uma degustação feita no estúdio. Ribeiro resume o conselho para quem quer beber melhor sem transformar o assunto em afetação:

— Bebe água, bebe pouco e bebe melhor.