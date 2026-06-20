"O futuro é feminino, ecológico e espiritual", diz Edu Conte sobre os novos rumos da humanidade

O astrólogo, músico e ex-advogado Edu Conte é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Na conversa com Luciano Potter, ele relembra a trajetória no Direito, a tentativa de seguir pela música e o caminho que o levou a ganhar projeção com mapas astrais, previsões e reflexões sobre espiritualidade.

Conte conta que a mudança de vida começou depois de um período de esgotamento, quando ainda trabalhava como advogado e seguia uma trajetória familiar ligada ao mundo jurídico. Segundo ele, a virada veio ao perceber que aquele caminho não correspondia ao que chama de sua “lenda pessoal”.

— Esse sistema de viver, eu entendi que era uma bosta. Esse foi o meu despertar, né? Entender que isso aqui não é legal, é insalubre o jeito que as pessoas vivem — afirma.

Na entrevista, o astrólogo fala sobre a relação entre astrologia e observação dos ciclos. Para ele, o mais interessante da astrologia é a repetição de interpretações entre profissionais que observam os mesmos movimentos.

— Nós estamos vendo a mesma coisa, nós estamos vendo o mesmo livro, nós estamos lendo a mesma partitura — diz.

Edu Conte no Potter Entrevista. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

Conte sustenta que a humanidade precisa rever a forma como trabalha, consome e se relaciona. Para ele, o avanço da inteligência artificial e o esgotamento emocional das pessoas tornam urgente uma mudança de lógica.

— A humanidade chegou num ponto que ou ela cria um futuro feminino, ecológico e espiritual, ou nós estamos fodidos — afirma.

Na conversa, o convidado também fala sobre perdas familiares na pandemia, física quântica, Interestelar, inteligência artificial, teorias sobre contato com outras formas de vida e espiritualidade dentro das empresas.