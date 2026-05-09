"Nunca tive nenhum problema profissional em me assumir como um judeu sionista", diz Caio Blinder

Com quase 50 anos de carreira no jornalismo, Caio Blinder é uma das vozes mais experientes da cobertura internacional na imprensa brasileira. Nascido no Bom Retiro, em São Paulo, e residente nos Estados Unidos há quase quatro décadas, ele construiu uma trajetória marcada pela análise de eventos globais a partir de Nova York e da Flórida.

Nesta edição do Potter Entrevista, Caio fala sobre a interseção entre a identidade pessoal como judeu e seu dever profissional. O jornalista aborda o impacto emocional e histórico dos ataques terroristas de 7 de outubro, que ele classifica como um dos três eventos mais marcantes de sua vida, ao lado do assassinato de John F. Kennedy e do 11 de setembro.

— Nunca tive nenhum problema profissional em me assumir como um judeu sionista. Eu sempre consegui trabalhar separando as coisas. Acredito que sim. Porque o que é ser sionista? Você defender o direito de existência do Estado de Israel — defende o jornalista.

Caio Blinder no Potter Entrevista Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

A entrevista ainda falou sobre política interna dos Estados Unidos, explorando a figura de Donald Trump como um sintoma das tensões sociais e econômicas do país; sua rotina como um "viciado em notícias" e a dificuldade dos democratas em responder ao fenômeno do trumpismo em uma sociedade cada vez mais polarizada.