"Não adianta jogar bem. Tem que ganhar", diz D'Alessandro sobre mentalidade no futebol

Luciano Potter

Luciano Potter

Jornalista formado pela PUCRS no começo do século. Atualmente apresenta o programa "Potter Entrevista", que vai ao ar todos os sábados na Rádio Gaúcha. Trabalhou na Atlântida, RBSTV, TVCOM e no jornal Zero Hora. Realizou coberturas de Copas do Mundo, SxSw, TeD Talks e outros eventos nacionais e internacionais. Tem uma vida ativa no Instagram no perfil @lucianopotter.

Potter Entrevista
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