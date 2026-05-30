"Não adianta jogar bem. Tem que ganhar", diz D'Alessandro sobre mentalidade no futebol

Andrés D'Alessandro é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Na conversa com Luciano Potter, o ex-jogador relembra a infância no bairro de La Paternal, em Buenos Aires, a paixão herdada do pai pelo futebol e a relação com ídolos que marcaram sua formação, como o uruguaio Rubén Paz.

Ao longo da entrevista, D'Alessandro fala sobre o temperamento competitivo que marcou sua trajetória e afirma que a vontade de vencer sempre foi parte central da forma como viveu o jogo. Para ele, a derrota também faz parte do futebol, mas precisa vir acompanhada de cobrança, aprendizado e responsabilidade.

— Não adianta jogar bem. Tem que ganhar — afirma.

O argentino também comenta a nova fase como dirigente e diz que precisou adaptar a paixão de jogador a outro tipo de função no futebol. Mesmo assim, afirma que não abre mão dos valores que o acompanharam como atleta profissional.

— Eu não vou abrir mão nunca dos meus valores, que me levaram a ser atleta profissional e, eu acho, a ser vencedor no futebol — diz.

D'Alessandro no Potter Entrevista. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

Na conversa, D'Alessandro ainda detalha a importância dos projetos sociais em sua vida, especialmente o Lance de Craque. O ex-jogador diz que a iniciativa nasceu como uma forma de retribuir ao futebol e à cidade que acolheu sua família.

— Porto Alegre me deu tudo — resume.

O ex-meia também fala sobre a relação com o Grêmio, os Gre-Nais, a admiração por Lionel Messi, as lembranças como gandula no Monumental de Núñez e o momento de tensão vivido como dirigente do Inter na reta final do Brasileirão de 2024.